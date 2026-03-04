Sesiyle arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’i andıran Selçuk Demirelli, yarışma döneminde büyük bir hayran kitlesi edinmişti. O dönem seslendirdiği performanslarla jüriyi ve izleyicileri derinden etkileyen Demirelli, özellikle güçlü yorumu ve duygusal sahne hakimiyetiyle hafızalara kazınmıştı.

Yarışma sırasında yaşadığı zorlukları anlatan ve tarım işçisi olduğunu dile getiren Demirelli’nin hayat hikâyesi de uzun süre konuşulmuştu. Hatta sahnedeki performansıyla ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’i gözyaşlarına boğduğu anlar unutulmazlar arasına girmişti.

Yarışmanın ardından “Kendine Gel” adlı şarkısını yayımlayan Popstar Selçuk, bir süre gözlerden uzak bir yaşam sürmüştü. 22 yıl sonra ortaya çıkan son hali ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce yorum alırken, birçok kullanıcı “Yıllar ona yaramış” ve “Hiç değişmemiş” yorumlarında bulundu.