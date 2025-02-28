Yurt dışında satılan ve en çok tüketilen cips markalarından biri olan Orion Turtle Chips'in 'Tatlı Mısır Aromalı' ürünleri ciddi sağlık sorunları taşıdığı için toplatılmaya başlandı. Tüketiciler, süt, soya ve buğday izleri içerebileceği gerekçesiyle yenmemesi konusunda uyarıldı.

Gıda güvenliği denetçileri ise 2,50 sterlin fiyatla satılan bu cips markasında buluna bazı bileşenlerin alerjiye neden olduğunu belirtti.

Bu cips markasını üreten Unisnacks Europe Ltd. , geri çağırmanın yalnızca son kullanma tarihi 10 Nisan 2025 ve 24 Nisan 2025 olan 80 gramlık paketleri kapsadığını söyledi. Tüketicilere bu ürünü tüketmelerinden dolayı hassasiyet uyarısında bulunuldu. Ve sorun yaşayanların fiş ibraz etmeksizin para iadesi yapılacak.

PARA İADESİ YAPILACAK

İngiltere’nin Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan açıklamada, ürünün satıldığı tüm perakende mağazalarında uyarı bildirileri yayınlanacağı duyuruldu. Bu bildirimler, müşterilere neden geri çağrıldığını ve nasıl iade edebileceklerini açıklayacak.

CİPSİN YARATTIĞI ALERJİK REAKSİYONLAR NELER?

Süt, soya ve buğday gibi alerjenler bazı kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Süt tüketemeyen kişiler, ya inek sütündeki proteinlere alerjik tepki gösterir ya da laktoz intoleransı nedeniyle sindirim problemleri yaşar. Döküntü, kaşıntı, mide krampları, kusma ve ishal gibi semptomlara neden olabilir. Şiddetli vakalarda ise anafilaksi görülebilir.

Çölyak hastalığı olan bireyler, glüteni sindiremeyen otoimmün bir rahatsızlığa sahiptir. Bu durum, döküntü, nefes alma zorluğu ve bilinç kaybı gibi ciddi semptomlara yol açabilir. Dünya genelinde her 100 kişiden birinin çölyak hastalığından etkilendiği tahmin edilmektedir.