Ukrayna’da gündem bu kez bir çocuk çizgi filmi. Türkiye’de de milyonlarca çocuğun severek izlediği “Maşa ile Koca Ayı” için yasak kararı gündeme geldi. Ukrayna Parlamentosu İfade Özgürlüğü Komitesi Başkanı Yaroslav Yurçışın, çizgi filmin “Rus propagandası” yaptığını iddia etti ve yapımın ülkede yasaklanabileceğini duyurdu.

EBEVEYNLERİ UYARDILAR

Yurçışın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya, bu tür içeriklerle çocuklarımızın zihnine sızıyor. Çizgi filmler propaganda alanına dönüştü. Ebeveynler dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

Komite başkanına göre “Maşa ile Koca Ayı”, Rusya’nın kültürel nüfuzunu artırmak için kullandığı yumuşak güç araçlarından biri.

SOVYET KEPİ VE TANKÇI ŞAPKASI HEDEF OLDU

Yurçışın’ın bu açıklamasının ardından sosyal medyada diziden sahneler yeniden gündeme geldi.

Bazı bölümlerde Maşa’nın Sovyet kepi veya tankçı şapkası taktığı görülüyor. Bu detayların “Rusya’yı masum bir güç gibi gösterme” amacına hizmet ettiği öne sürülüyor.

RESMİ HAMLE YAPTILAR

Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili olarak, Güvenlik Servisi, Ulusal Televizyon ve Radyo Konseyi, İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığına resmi talimat gönderdiği açıklandı.

Yaptırımlar yürürlüğe girerse, çizgi film içeriklerine Ulusal Polis tarafından erişim engeli getirilecek.

Ukrayna polisi ise çizgi filmin hâlâ yasaklı sosyal medya platformu VK üzerinden aktif olduğunu ve resmi web sitesinin Rusya alan kodu (.ru) taşıdığını belirtti. Yetkililere göre dizinin Ukrayna’da yayınlanmaya devam etmesi, “Rus animasyon şirketlerine doğrudan maddi kaynak sağlamak” anlamına geliyor.

Yurçışın’ın açıklaması, ülkede “kültürel sansür” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Kimileri kararın çocukları korumak adına doğru olduğunu savunurken, kimileri bunun aşırı politik bir hamle olduğunu düşünüyor.