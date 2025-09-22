Amerika merkezli otel grubu LuxUrban, 14 Eylül Pazar günü New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne iflas koruma başvurusu yaptı. Şirketin bazı otellerinde konaklama rezervasyonu yapan müşterilerse, geldiklerinde kapıda "kapalıyız" yazısıyla karşılaştı.

2017’de kurulan ve New York, Miami, New Orleans ve Los Angeles’ta binin üzerinde odayla hizmet veren LuxUrban, salgın sonrası artan seyahat talebine rağmen ayakta kalmayı başaramayan konaklama zincirlerinden biri oldu. Artan işletme ve iş gücü maliyetleri, lüks ve orta sınıf otel segmentlerinde iflas dalgasını tetikledi.

MİSAFİRLER KAPIDA KALDI

LuxUrban, iflas başvurusunda borçlu sıfatıyla faaliyetlerine devam etmeyi planladığını belirtti. Ancak sahadaki durum bu niyeti yansıtmıyor. New York’taki The Tuscany (Midtown Manhattan) ve Hotel 27 (Chelsea) gibi tesislerde konaklamaya gelen misafirler, otel kapısında basılı uyarılarla karşılaştı: "Otel kapalıdır."

Yunanistan’dan New York’a gelen Eliza Simopoulous ve kardeşi, rezervasyon yaptıkları otele ulaştıklarında kapıların kapalı olduğunu gördü. Alternatif konaklama bulmak zorunda kalan Simopoulous, geceliği bin doların üzerinde olan fiyatlarla karşılaştı. New York Times'a konuşan Simopoulous, “Genç insanlarız ve zengin değiliz” diyerek yaşadıkları mağduriyeti aktardı.

PERSONEL GELDİ, YÖNETİCİLER YOK

Benzer şekilde, otellerde görevli temizlik personeli de işbaşı yapmaya geldiklerinde yöneticilerin ortadan kaybolduğunu fark etti. Bazı çalışanlara yalnızca istifa mesajları gönderildi.

LuxUrban’ın bazı otelleri faaliyetlerine devam ederken, diğerleri tamamen kapatıldı veya satıldı. Buna rağmen 19 Eylül sabahı itibarıyla The Tuscany gibi otellerin rezervasyon sistemleri hâlâ açık görünüyordu ve müşteriler yeni rezervasyon yapabiliyordu.

CBS'e konuşan başka bir misafir olan Pete Sridarom, otelde kalmaya başladığını ancak çalışan bulunmadığını belirterek, “Dört gün önce giriş yaptım ama etrafta rehberlik edecek kimse yoktu” dedi.