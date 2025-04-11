34 yaşındaki sosyal medya fenomeni Katie May, boyun ağrıları nedeniyle başvurduğu son dönemlerin popüler yöntemi kayropraktik tedavi sırasında yapılan hatalı bir müdahale sonucu yaşamını yitirdi. Müdahale sırasında atardamarı zarar gören May, geçirdiği felç sonrası hastaneye kaldırıldı. Yoğun çabalara rağmen kurtarılamayan genç kadının ölümü, ABD'de geniş yankı uyandırdı.

Katie May'in yaşadığı trajedi özellikle sosyal medyada ve sağlık camiasında kayropraktik uygulamaların güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, bu tür uygulamaların potansiyel riskleri konusunda uyarılarda bulunurken bazı çevreler daha sıkı denetim çağrısı yaptı.

"CİDDİ KOMPLİKASYONLARA YOL AÇABİLİYOR"

Konuyla ilgili Daily Mail'e konuşan tamamlayıcı tıp uzmanı Prof. Edzard Ernst, 30 yıllık araştırmalarında kayropraktik müdahalelerin düşündüğümüzden daha fazla sağlık sorununa yol açtığını belirtti. Ernst, açıklamasında şu ifadelere yerdi:

"1980'lerin başında Almanya'da doktor asistanıyken bu teknikleri öğrenip uyguladım. Ancak Exeter Üniversitesi'nde tamamlayıcı tıp alanında çalışmaya başladığımda bu tedavilerin bilimsel altyapısını araştırmaya koyuldum. Bulgularım oldukça şaşırtıcıydı. Kayropraktik müdahalelerin ciddi komplikasyonlara yol açabileceğine dair güçlü kanıtlar var.