Porsche, batarya üretim planlarını iptal ederek elektrikli araç stratejisinde önemli bir değişikliğe gitti. Elektrikli araçlara talebin beklenen hızda artmaması ve pazarın zorlu koşulları nedeniyle şirket, batarya iştiraki Cellforce’u küçültme kararı aldı. Artık kendi bataryalarını üretmek yerine batarya hücresi araştırma ve geliştirmeye odaklanacak.

KRİTİK AÇIKLAMAYI CEO YAPTI

Porsche CEO’su Oliver Blume, hacim ve ölçek ekonomisi eksikliğinin, şirket için kendi hücre üretimini ekonomik olmaktan çıkardığını belirtti. Bu açıklama, Alman otomotiv devinin batarya stratejisinde köklü bir dönüşümün sinyali oldu.

FABRİKA İNŞASI İPTAL OLDU

Porsche, daha önce Almanya’da yıllık 1 gigawatt-saat kapasiteli bir batarya tesisi kurmayı ve ardından daha büyük bir fabrika inşa etmeyi planlıyordu. Ancak bu projeler rafa kaldırıldı.

HER ŞEYE RAĞMEN SATIŞLAR YÜKSEK

Üretim kararına rağmen Porsche’nin elektrikli araç satışları yükselişini sürdürüyor. 2025’in ilk yarısında küresel satışların yüzde 36’sını hibrit ve elektrikli modeller oluşturdu. Elektrikli Macan, toplam Macan satışlarının yüzde 60’ına ulaştı ve yaklaşık 26 bin adet satıldı. ABD’de Taycan satışları da ikinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 31 artarak 1.064 adede çıktı.

Porsche’nin kararı yalnız değil. ABD ve Çin pazarlarındaki talep yavaşlaması nedeniyle birçok otomotiv şirketi elektrikli araç planlarını yeniden gözden geçiriyor. Bu gelişmeler, içten yanmalı motorlu araçların ömrünün tahmin edilenden uzun olabileceğini gösteriyor.

AVRUPA ZORLANIYOR, ÇİN ÖNE ÇIKIYOR

Avrupa’daki batarya girişimleri de maliyet baskısı altında. Çinli üreticiler hem tedarik zincirinde hakim hem de daha uygun fiyatlı bataryalar sunuyor. İsveçli Northvolt’un iflas başvurusu bu zorluğun en somut göstergesi oldu.

100 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Cellforce’taki yaklaşık 300 çalışandan 200’ünün işten çıkarılması bekleniyor. Kalan çalışanların ise Volkswagen Grubu’nun batarya iştiraki PowerCo bünyesine katılacağı, Ar-Ge faaliyetlerinin de PowerCo’nun tesislerinde süreceği belirtildi.