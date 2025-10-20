Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Akin Mahallesi’nde iş insanı Mustafa Yerli, otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kentte müteahhitlik yapan Yerli’ye, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Yerli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.