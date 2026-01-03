Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi portakal her ne kadar faydalarıyla bilinse de aslında sağlığa zararlı yönleri de var. Uzmanlara göre portakal, yüksek asit içeriği nedeniyle reflü ve gastrit şikâyetlerini artırabiliyor. Aç karnına tüketildiğinde mide yanması ve ekşime gibi sorunlar daha belirgin hale gelebiliyor. Bu nedenle mide hassasiyeti olan kişilerin portakalı ölçülü ve yemeklerle birlikte tüketmesi öneriliyor.

DİŞ SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Portakalın içerisinde bulunan sitrik asit, uzun vadede tüketildiğinde diş minesinin aşınmasına neden olur. Özellikle sık sık portakal suyu tüketen kişilerde diş hassasiyeti ve çürük riski artabiliyor. Diş hekimleri, portakal tüketiminin ardından ağzın suyla çalkalanmasını tavsiye ediyor.

KAN ŞEKERİNİ HIZLA YÜKSELTEBİLİR

Portakal lif açısından zengin olsa da uzmanlar suyu için aynı yorumda bulunmuyor. Çünkü suyu liften büyük ölçüde yoksun. Bundan dolayı kan şekerinde ani yükselmelere neden olabiliyor. Diyabet hastalarının özellikle portakal suyundan kaçınması, meyvenin kendisini sınırlı miktarda tüketmesi gerektiği belirtiliyor.

ALERJİ VE SİNDİRİM SORUNLARI GÖRÜLEBİLİR

Portakal tüketimi bazı kişilerde ağız içinde kaşıntı, dudaklarda şişme ve ciltte kızarıklık gibi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Ayrıca aşırı tüketim, yüksek lif ve C vitamini nedeniyle ishal, şişkinlik ve gaz şikâyetlerini beraberinde getirebiliyor.

İLAÇ KULLANANLAR DİKKATLİ OLMALI

Uzmanlar, turunçgillerin bazı ilaçlarla etkileşime girebileceğine de dikkat çekiyor. Özellikle tansiyon, mide ve kolesterol ilaçları kullanan kişilerin portakal tüketmeden önce doktorlarına danışmaları öneriliyor.

BÖBREK TAŞI RİSKİ OLANLAR İÇİN UYARI

Her ne kadar portakalın oksalat oranı düşük olsa da, aşırı tüketimin böbrek taşı öyküsü bulunan kişilerde risk oluşturabileceği belirtiliyor.

UZMANLARDAN ÖLÇÜLÜ TÜKETİM ÇAĞRISI

Uzmanlar, portakalın tamamen zararlı bir meyve olmadığını ancak günde bir orta boy portakalın yeterli olduğunu belirtiyor. En sağlıklı tüketim şeklinin meyvenin kendisi olduğu, meyve suyu yerine lifli tüketimin tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.