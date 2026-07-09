Kırmızı veya turuncu file, portakal kabuğunun rengini olduğundan daha koyu ve parlak gösteriyor. Hafif yeşilimsi veya tam olgunlaşmamış portakallar bile file içindeyken daha turuncu göründüğü için tüketicilere daha taze ve sulu izlenimi veriyor. Benzer yöntem limonlarda da kullanılıyor. Limonlar genellikle sarı filelerde satılıyor çünkü kırmızı file, limonların rengini doğal olmayan turuncu bir tona dönüştürebiliyor.

GÖZLERİMİZİ YANILTAN OPTİK ETKİ

Bu durum, 'konfeti illüzyonu' (Confetti Illusion) ya da benzer renk algısı etkileriyle açıklanıyor. Nesnenin üzerini kaplayan ince renkli çizgiler, beynin alttaki rengi farklı algılamasına neden oluyor. Sonuç olarak portakalın gerçek rengi değişmese de gözümüze daha parlak ve daha olgun görünüyor.

Almanya'daki Giessen Üniversitesi'nden algı psikoloğu Karl Gegenfurtner, yaptığı çalışmada bu etkinin marketlerde yıllardır kullanıldığını ortaya koydu. Araştırmacı, file içinde canlı turuncu görünen portakalların file çıkarıldıktan sonra belirgin şekilde daha yeşilimsi göründüğünü fotoğraflarla gösterdi.

SADECE PORTAKALLARDA KULLANILMIYOR

Aynı yöntem mandalina, greyfurt ve benzer renkteki bazı turunçgillerde de uygulanıyor. Uzmanlar, bu yöntemin meyvenin tadını veya kalitesini değiştirmediğini, yalnızca tüketicinin ilk bakıştaki renk algısını etkileyerek ürünü daha cazip gösterdiğini belirtiyor.