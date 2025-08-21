UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, kendi evinde Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

Beraberlikle tamamlanan bu karşılaşma Portekiz basınında geniş yankı buldu. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ülkesinde manşetler 'Kadıköy Cehennemi' söylemine gönderme yaptı:

Record: Cehennem sadece kısık bir ateş. Benfica büyük çaba sarf etmeden her şeyi atlattı.

A Bola: İstanbul'da hoş bir beraberlik. Bruno Lage'ın Benfica'sı Türkiye'den ayakta ayrıldı ancak çok şanslıydı.

Publico: Benfica son 20 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta İstanbul cehenneminden yara almadan çıktı.

TSF: Benfica, bu akşam İstanbul'da Jose Mourinho'nun takımıyla 0-0 berabere kaldı. Her şey Luz'da belirlenecek.

CMJornal: Kartal cehennemden canlı çıktı.

Sicnoticias: Benfica İstanbul'da berabere kaldı ve Luz'daki maç için her şey açık kaldı.

Jn: Hücumda zararsız Kartal, Fenerbahçe karşısında gol yemedi.

Somosfanaticos: Kartallar ve Türkler, Türkiye'deki hayal kırıklığı yaratan beraberlikte kötü futbol oynadılar.

Sportinforma: Benfica Türkiye'de berabere kaldı, kararı Luz'a bıraktı.

O Jogo: Benfica, Mourinho'nun Fenerbahçe'si ile berabere kaldı.