Tutuklu Ekrem İmamoğlu'na dünya çapında destek sürüyor. İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonel toplantısında açılan Free İmamoğlu pankartı dünyanın gündemine oturdu.

PORTEKİZ'DE DE SAHNEYE ÇEKİLDİ

İmamoğlu'na özgürlük talebiyle başta İstanbul Boğaz Köprüsü olmak üzere yurdun çeşitli yerlerine asılan Free İmamoğlu afişi bu sefer de yurtdışında ortaya çıktı.

Portekiz'de düzenlenen Eurocities 2025 zirvesinde, sahnede "Free İmamoğlu" görseli kullanıldı. Gelişmeyi tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ingilizce paylaşımlar yaptığı hesabından duyurdu.