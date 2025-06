Tutuklu Ekrem İmamoğlu'na dünya çapında destek sürüyor. İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonel toplantısında açılan Free İmamoğlu pankartı dünyanın gündemine oturdu.

İmamoğlu'na özgürlük talebiyle başta İstanbul Boğaz Köprüsü olmak üzere yurdun çeşitli yerlerine asılan Free İmamoğlu afişi bu sefer de yurtdışında ortaya çıktı.

Portekiz'de düzenlenen Eurocities 2025 zirvesinde, sahnede "Free İmamoğlu" görseli kullanıldı. Gelişmeyi tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ingilizce paylaşımlar yaptığı hesabından duyurdu.

Today, at the @EUROCITIES 2025 General Assembly in Braga, Portugal, I was honored from afar with a very special recognition.



This meaningful recognition for our commitment to the defence of democratic principles and values belongs not only to me, but to our brave young people… pic.twitter.com/FqhUTDTjvi