Bu sezon Trabzonspor'un gol yükü sırtlayan Simon Banza için, Portekiz'den sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

O'Jogo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Braga'da bulunan Simon Banza ile ilgileniyor.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Söz konusu habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçtikleri ve Banza'nın Trabzonspor ile olan kiralık sözleşmesinde 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer aldığı kaydedildi.

Trabzonspor'da bu sezon 30 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.