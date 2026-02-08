2024 yılında sosyal medya üzerinden ulaştığı bir doktorla iletişime geçen Oliviera, operasyon için İstanbul'a gelmeye karar verdi. Şişli'deki bir muayenehanede genç kadına yağ aldırma ve kalçaya yağ enjeksiyonu işlemi yapıldı. Operasyonun ardından fenalaşan Oliviera hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NTV'nin haberine göre genç kadının ani ölümü ailesini yasa boğarken, yakınları olayın aydınlatılmasını ve sorumluların yargı önünde hesap vermesini istiyor. Baba Friatas Riberio, kızlarının ölümünün şüpheli olduğunu savunarak adalet talep etti ve "Kızımızı kaybettik, bunun sorumluları cezalandırılmalı" diyerek tepkisini dile getirdi.

"DOKTORUN YÖNLENDİRDİĞİ TERCÜMAN" İDDİASI

Oliviera’nın 7 Mart 2024'teki ölümünün ardından cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Süreçte yaşandığı öne sürülen bazı usulsüzlük iddiaları da dosyaya girdi. Teşhis işlemleri için İstanbul'a gelen kuzeninin ifade verdiği sırada, yeminli tercüman yerine doktorun yönlendirdiği bir kişinin tercümanlık yaptığı ileri sürüldü.

Ailenin avukatı Enes Osman Taşer, bu durumun ciddi bir sorun olduğunu belirterek, karakoldaki ifadeye yeminli olmayan bir tercümanın dahil edildiğini ve kuzen adına "şikayetçi değilim" ifadesinin tutanağa geçirildiğini öne sürdü. Bu bilginin aileyle paylaşılması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşandığı ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirmesinde doktorun kusurlu bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.