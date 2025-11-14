Beşiktaş'ta forma giyen eski Benficalı futbolcu Rafa Silva’nın siyah beyazlılardan ayrılması an meselesi...

Kartal, oyuncunun durumunu netleştirmek amacıyla 15 Kasım Cumartesi günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Toplantıya kulüp başkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın katılacak.

Rafa, geçtiğimiz sezon Benfica ile yollarını ayırdıktan sonra bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olmuştu. Ancak kulüpte teknik direktör Sergen Yalçın ile yaşadığı sorunların ardından, oyuncunun takımdan ayrılmak istediği iddiaları güç kazandı.

BENFICA İLE GÖRÜŞME HALİNDE

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica Başkanı Rui Costa oyuncunun durumunu yakından izliyor. Rafa'nın serbest kalması halinde, yıldız ismin ocak ayında eski kulübüne dönmesi ihtimali çok kuvvetli. Benfica yönetimi, onun oyun tarzının teknik direktör José Mourinho’nun sistemine oldukça uygun olduğunu düşünüyor. Yeniden başkan seçilen Rui Costa'nın taraftara ilk hediyesi Rafa Silva olacak. Başkan, eski yıldızı ile görüşme halinde.

Rafa Silva, 2023 yazında Benfica’dan ayrılırken, kararının maddi değil kişisel nedenlere dayandığını açıklamıştı. Ancak şimdi şartlar değişti. Sözleşmesi devam etmesine rağmen oyuncunun ayrılmak istemesi, serbest kalma sürecini hızlandırabilir.

RAFA’NIN PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Beşiktaş formasıyla bugüne dek 65 maçta 23 gol ve 15 asist üreten Rafa Silva, takımın en verimli hücum oyuncularından biri oldu. Oyuncunun bonservissiz bir şekilde Benfica’ya geri dönme ihtimali, Portekiz kulübü için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Rafa'nın, Benfica'da yeniden forma giymesi halinde kulübün en çok forma satılan isimlerinden biri olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Benfica taraftarı, 27 numaralı eski yıldızlarını tekrar takımlarında görmeyi heyecanla bekliyor.