Maliye Bakanlığı ve emniyet birimlerinin yürüttüğü operasyonlar, yasa dışı bahis şebekelerinin kara parayı aklamak için berber, market, restoran gibi sıradan işletmelerin POS ve QR sistemlerini kullandığını ortaya koydu.

Hiçbir suçu olmayan vatandaşlar, günlük hayatlarında yaptıkları ödemelerle farkında bile olmadan organize suç zincirine dâhil ediliyor. Uzmanlar, bu yeni yöntemin “üç aşamalı kara para döngüsü” şeklinde işlediğini belirtiyor.

1. Aşama: Kara Paranın Sisteme Girişi

Bu ilk adım, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu en riskli aşamayı oluşturuyor. Çeteler, POS cihazı olan işletmeler aracılığıyla sanki gerçek bir alışveriş yapılmış gibi işlem gösteriyor.

Bu yöntemle mağazanın hesabına “temiz” para aktarılıyor, mağaza sahibine ise komisyon ödeniyor. Böylece nakit akışı görünürde yasal bir işlemmiş gibi gösteriliyor.

2. Aşama: Paranın Kaynağının Gizlenmesi

Sisteme giren para, doğrudan çete hesaplarına aktarılmıyor. Bunun yerine, farklı işletmeler arasında karmaşık havale zincirleri oluşturuluyor.

Örneğin; bir restoranın hesabından başka bir firmaya “tedarik bedeli” gönderiliyor, ardından bu para “nakliye ücreti” ya da “malzeme bedeli” adı altında başka bir şirkete aktarılıyor. Bu zincir, paranın izini sürmeyi neredeyse imkânsız hâle getiriyor.

3. Aşama: Temizlenmiş Paranın Kullanımı

Son aşamada artık “temiz” hale gelen para, çetelerin eline geçiyor. Bu fonlar genellikle lüks tüketim, gayrimenkul ve araç alımı gibi alanlarda kullanılıyor.

Ayrıca, yeni yasa dışı bahis siteleri kurmak veya dijital reklamcılık yatırımları yapmak da bu aşamada gerçekleşiyor. Bazı çeteler ise meşru şirketlere ortak olarak sistemi kalıcı hâle getiriyor.

“YEMEK YEDİK, KARAKOLA DÜŞTÜK”

İstanbul Yeşilköy’de yaşanan bir olay, bu tehlikenin ne kadar yaygınlaştığını gözler önüne serdi.

Bir grup genç, akşam yemeği sonrası ödemeyi restoranın kendi POS cihazı yerine farklı bir cihazdan yaptı.

5 bin TL’lik bu işlem, yasa dışı bahisle bağlantılı bir hesaba yönlendirildi.

Olayın ardından gençler karakola çağrıldı, hesaplarına bloke konuldu. Masumiyetleri kanıtlansa da süreç büyük bir mağduriyet yarattı.

Mağdur, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“İki hafta önce Yeşilköy’de arkadaşlarımla yemeğe gittik. 5 bin TL’lik hesabı farklı bir cihazdan ödedik. Bu ödemenin yasa dışı bahisle ilişkili olduğu ortaya çıktı. İfade verdik, hesaplarımız donduruldu. Masum olduğumuz anlaşıldı ama çok zor günler yaşadık.”

BİNLERCE POS CİHAZI KARA LİSTEYE ALINDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Maliye Bakanlığı, benzer vakaların artması üzerine yaklaşık 3 bin POS cihazını tespit ederek kullanımdan kaldırdı.

Ancak geçmişte bu cihazlar üzerinden yapılan işlemler, hâlâ birçok vatandaşın başını ağrıtıyor. Bakanlığın “kara liste”sinde yer alan cihazlarla yapılan ödemeler, otomatik olarak “şüpheli işlem” kategorisine giriyor ve müşteriler hakkında adli süreç başlatılabiliyor.

PARAVAN İŞLETMELERE SİNSİ TUZAK

Uzmanlara göre kara para aklama mekanizması iki ana yöntem üzerinden yürüyor:

Sahte işletmelerin kurulması: Kumar baronları, market veya restoran gibi faaliyet gösteren işletmeler açarak kara parayı kendi POS cihazlarından geçiriyor.

Gerçek işletmelerle gizli anlaşmalar: Normal işletmelere ikinci bir POS cihazı veriliyor. Müşteri ödeme yaptığında, para farkında olmadan yasa dışı ağın hesabına aktarılıyor.

UZMANLARDAN VATANDAŞLARA UYARI!

Yasa dışı bahis çetelerinin POS tuzaklarına karşı uzmanlar şu uyarılarda bulunuyor:

İsim ve adres kontrolü: Ödeme yaptığınız işletmenin adıyla POS fişindeki isim aynı olmalı. Fark varsa işlemi durdurun.

Arızalı POS bahanesi: “Cihaz bozuk” denilirse şüpheyle yaklaşın, mümkünse nakit ödeyin.

Fiş ve fatura şart: 5 bin TL üzeri işlemlerin belgelerini en az 6 ay saklayın.

Kart bilgisi güvenliği: Kart numaranızı manuel girmeyin, sanal POS işlemlerinden kaçının.

QR kod dikkat: Okuttuğunuz kodun işletmeye ait olduğundan emin olun.