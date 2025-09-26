Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 karşılaşmasına etkileyici bir başlangıç yaptıktan sonra Suudi Arabistan ekibi NEOM SC ile transfer masasına oturan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a rest çekmiş ve transferine izin verilmesini talep etmişti.

Transfer döneminin son günlerinde Yılmaz'ın ayrılığına izin vermeyen ve astronomik teklifleri geri çeviren Galatasaray, 25 yaşındaki milli futbolcu ile yeni sözleşme imzaladı.

YERLİ FUTBOLCULAR ARASINDA REKOR

Sabah'ın haberine göre Barış Alper Yılmaz ile yeni bir sözleşme imzalayan Galatasaray, oyuncunun şartlarında radikal değişikliklere gitti.

Yıllık net maaşı 200 milyon TL'ye yükseltilen oyuncunun sözleşmesine ayrıca şarta bağlı 100 milyon TL'lik performans ve başarı bonusları eklendi. Galatasaray'ın şampiyon olması ve Yılmaz'ın beklenen performansı göstermesi halinde genç oyuncunun yıllık kazancı 6 milyon euronun üzerine çıkacak. Yılmaz, belirli maç sayısına ulaşması ve 20 gollük skor katkısı yapması durumunda primi hak edecek.