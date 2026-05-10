Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 30. hafta maçları tamamlandı. Haftanın son maçında Beşiktaş GAİN evinde Galatasaray MCT Technic ile karşılaştı. Dev derbide kazanan 89-82'lik skorla Galatasaray oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla sarı-kırmızılı takımdan James Palmer oldu. Bu sonuçla Galatasaray MCT Technic, normal sezonu 17 galibiyet ve 13 yenilgiyle 7. sırada tamamladı. Galatasaray’ın Playoff’taki rakibi, Beşiktaş GAİN veya Fenerbahçe Beko olacak. Ligdeki 29. maçında beşinci yenilgisini alan Beşiktaş GAİN ise hafta içi erteleme maçında Fenerbahçe Beko’ya konuk olacak.

