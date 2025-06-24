A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan ve uzatmaya giden maçta rakibine 76-74 mağlup olan Potanın Perileri, klasman maçlarına çıkacak.

Normal sürenin bitmesine 5.8 saniye kalan iki sayı farkla önde olan İtalya'nın hatasını iyi değerlendiren Potanın Perileri, Sevgi Uzun'un basketiyle karşılaşmayı uzatmaya taşıdı. Skor olarak kısır geçen uzatmada rakibine mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçları oynayacak olan Potanın Perileri, ilk olarak Belçika ile Almanya arasındaki eşleşmenin mağlubuyla karşı karşıya gelecek.