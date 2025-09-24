ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın temkinli açıklamaları ve kar satışları, altın fiyatlarını aşağı çekti.

Altın fiyatları, salı günü ulaştığı tarihi zirvenin ardından çarşamba günü kar satışlarıyla geriledi. Spot altın, yüzde 0,15 düşüşle ons başına 3 bin 753,22 dolara indi. Bir gün önce altın, 3 bin 791 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

ABD vadeli altın kontratları da yüzde 0,8 kayıpla 3 bin 785,90 dolara geriledi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altında yaşanan geri çekilmenin ardından Türkiye'de altının gram fiyatında da düşüş yaşandı. Gram altın yüzde 0,2 düşüş yaşayarak 5 bin 22 lira seviyesine geriledi. Gram altın salı günü 5 bin 48 lira ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Kapalı Çarşı'da ise gram altın 5 bin 206 lira ile en yüksek seviyesini gördükten sonra 5 bin 201 liraya geriledi.

POWELL'DAN TEMKİNLİ MESAJLAR

Fed Başkanı Jerome Powell, salı günü yaptığı açıklamada, faiz kararlarında yüksek enflasyon ile zayıflayan iş gücü piyasası arasında denge kurmaları gerektiğini söyledi. Powell’ın net yönlendirme yapmayan açıklamaları piyasada belirsizlik yarattı.

TENİK GÖSTERGELERE GÖRE AŞIRI ALIM VAR

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, altının teknik göstergelerle aşırı alım bölgesinde olduğunu ve bu nedenle kar satışlarının geldiğini belirtti. Altının Göreceli Güç Endeksi (RSI) 78 seviyesinde bulunuyor; bu da aşırı alıma işaret ediyor. Wong, “Bugün küçük bir geri çekilme yaşanabilir. Ancak hem kısa hem de orta vadede yükseliş trendi devam ediyor” dedi.

PERŞEMBE GÜNÜ ENFLASYON GÖSTERGESİ AÇIKLANACAK

ABD’de perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma günü ise Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi açıklanacak. Capital.com analisti Kyle Rodda, “Cuma günkü veriler enflasyonun beklentilerden yüksek seyrettiğini gösterirse, bu altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir” değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ KUVVETLENDİ

Piyasalarda bu yıl iki faiz indirimi daha beklentisi hakim. CME FedWatch verilerine göre, ekimde 25 baz puanlık indirim olasılığı yüzde 93, aralık için ise yüzde 77 seviyesinde bulunuyor.

JEOPOLİTİK GERGİNLİKLER

Öte yandan NATO, Rusya’ya karşı “gerekli tüm askeri ve askeri olmayan araçları” kullanabileceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna’nın işgal altındaki tüm topraklarını geri alabileceğini söyledi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,7 düşüşle ons başına 43,72 dolara, platin yüzde 0,2 gerileyerek 1.475,78 dolara, paladyum ise yüzde 0,1 kayıpla 1.218,54 dolara indi.