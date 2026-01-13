ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın tartışmalarının balangıç noktası Trump'a göre Fed binasın yenilenme süreci.

Powell'a soruı-şturma açılmasının nedeni Fed binasının yenilenmesi sürecine ilişkin Kongre’ye “yanıltıcı beyanda bulunup bulunmadığı” iddiasının olması. Gelişme, uzun süredir siyasi baskı ve sert söylemler karşısında sessiz kalan Powell’ı da harekete geçirdi.

Fed Başkanı, alışılmışın dışında kısa bir video mesajı yayımladı. Fed’in siyasi baskıyla karar almadığını vurgulayan Powell, karşı karşıya kaldığı tehdidin esas nedeninin ‘bina değil, Fed’in faiz tercihleri’ olduğunu savundu.

ABD HAZİNE BAKANI'NDAN DESTEK

Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump yönetimi içinde Fed Başkanı Jerome Powell hakkında başlatılan cezai soruşturmanın siyasi ve finansal sonuçları konusunda ciddi bir alarm durumu yaşanıyor. Endişe duyan isimler arasında Hazine Bakanı Scott Bessent’in de bulunduğunu aktardı.

ABD-İRAN-ÇİN GERİLİMİ ATEŞKESİ RİSKE ATACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklaması, Washington ile Pekin arasında yürürlükte olan bir yıllık ticaret ateşkesinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

PİYASALAR ALT ÜST OLDU: ALTIN BİR KERE DAHA REKOR KIRDI

Ons altın 4 bin 620 dolardan 4 bin 630 doları test ederek dolarlık rekorunu kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın ise 6 bin 419 lirayı test ederek 6 bin 367 liraya yerleşti.

DOLAR ENDEKSİ SERT DÜŞTÜ

Trump yönetiminin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında cezai soruşturma başlatması, merkez bankasının bağımsızlığına yönelik endişeleri artırdı. İran’daki huzursuzlukların da etkisiyle piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı.

Dolar endeksi, yaşanan gelişmelerin etkisiyle 98,67 seviyesine geriledi. Dolar endeksi bu düşüşlerini haftanın ikinci işlem gününde de sürdürüyor. Bugün sabah seansında 08.20'de 98,92 seviyesinde bulunuyor.

GÜMÜŞTE YÖN YUKARI

Gelen haberlerin ardından değerli metaller yükselişe geçti. Ons gümüş, 86,31 dolar seviyesine yükselerek rekor tazeledi. Dün gece senasında bir miktar kar satışıyla 83,44 dolar seviyesine gerilese de yeni günde yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ons gümüş sabah seansında 08.20'de 85,52 seviyesine yükseldi.

Gram gümüş ise, ons gümüşte görülen yükselişlerin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Gram gümüş sabah seansında 08.22'de 119,51 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.