52 bin 500 liralık Prada marka ayakkabısı ile gündeme gelen AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda artık “ayakkabı önlemi” aldı. Yazmacı paylaştığı fotoğraŒarda artık ayakkabısını göstermiyor, ayakkabılarını keserek yayınlıyor.

Bütçe görüşmeleri sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret eden AKP’li Yazmacı, lüks marka ayakkabıyla gündeme geldi. AKP’li bazı siyasetçilerin lüks merakı da dikkat çekiyor. AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da 9.2 milyonluk saatiyle büyük tepki görmüştü.

FOTOĞRAFLARDA AYAKLARINI SAKLAMAYA BAŞLADI



Ayakkabıları ile tartışılan AKP’li Yazmacı, geçen hafta memleketi Şanlıurfa’da bazı etkinliklere katıldı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda ise vekilin ayakkabısı görüntüden çıkarıldı. TBMM Genel Kurulunda da hatıra fotoğrafı çektiren Yazmacı, ayakkabının görünmediği bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.