AKP Şanlıurfa milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, ayağına iki asgari ücretlik Prada ayakkabılarını giyip ziyaretlerde bulunmuş, vatandaşlar sosyal medyada gün boyu iki asgari ücret eden ayakkabıları konuşmuştu.

Yazmacı’ya 2024’te TOKİ’den ev çıkması yeniden hatırlandı. Aynı kurada AKP milletvekili Şamil Tayyar’a da ev çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Şubat 2024’te Urfa’da partisinin aday tanıtım toplantısının ardından bin 314 TOKİ deprem konutunun anahtar teslim törenine katılmıştı. Deprem konutlarının kura çekiminde AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı’ya da konut çıkmıştı.

Lüks marka Prada’nın makosen ayakkabıları tam 52 bin 500 TL.

BENİM DE HAKKIM

Yazmacı, kendisine çıkan konut nedeniyle gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada ise “Her vatandaşımız gibi benim de hakkım olan bir husus” demişti.

Yazmacı, tepkilerin ardından konut hakkından feragat ettiğini açıklamış ve itibar suikastine uğradığını savunmuştu. Hak sahibi olarak başvuru yaptıklarını söyleyen Şamil Tayyar da, “85 metrekare 2+1 ev çıktı. Kardeşim oturacak” demişti.