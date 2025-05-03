İngiltere Premier Lig'de Leicester City-Southampton arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir an yaşandı.
Karşılaşmanın 21. dakikasında ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunurken maçın hakemi David Webb çarpışma etkisi yerde kaldı. Ayew ile çarpıştıktan sonra yerde kalan maçın hakemini görmeyen oyuncular topla mücadeleye devam etti.
VARDY DURDURDU
Bu durumu fark etmeyen oyuncular oyuna devam ederken, Jamie Vardy hakemi yerde gördü ve o bölgeye hareketlendi. Leicester'ın emektar yıldızı, Webb'in düdüğünü çalarak oyunu durdurdu. Bu anlar yüzlerde tebessüm oluştururken, hakemin tedavisinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.
Sahalarda ender görünen hareketlere bir yenisi...— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 3, 2025
Jamie Vardy, yere düşen hakem David Webb'in düdüğünü çalıyor!#PL #beINSPORTS pic.twitter.com/0xKTJRt5MV