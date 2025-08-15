Liverpool’un Bournemouth deplasmanında yaşanan tartışmalı pozisyon, İngiliz futbol kamuoyunun gündemine oturdu. Maçın 14. dakikasında, Liverpool’un yeni transferi Hugo Ekitike’ye atılan pası kontrol edemeyen Bournemouth savunmacısı Marco Senesi, hatasını telafi etmek isterken elini uzatarak topu durdurdu.

TARTIŞMALI AN VE KARAR

Senesi’nin bu hareketi, Liverpool’un gol şansını kesebilecek nitelikteydi. Ancak hakem, pozisyon sonrası Bournemouth lehine faul kararı verdi. VAR odasından da herhangi bir müdahale gelmedi. Liverpool cephesinde Arne Slot başta olmak üzere oyuncular yoğun şekilde itiraz etti.

CARRAGHER’İN TEPKİSİ

Sky Sports yorumcusu ve Liverpool efsanesi Jamie Carragher, pozisyonun ardından VAR kararını sert şekilde eleştirdi.

Carragher, Senesi’nin kasıtlı elle müdahalesinin açık şekilde kırmızı kart gerektirdiğini, ancak VAR’ın sürece dahil olmamasının büyük bir hata olduğunu vurguladı.

OYUNUN GİDİŞATINA ETKİSİ

Pozisyon maçın henüz başlarında yaşandığı için olası bir kırmızı kart, Bournemouth’un oyun planını ciddi biçimde değiştirebilirdi. Bu nedenle VAR’ın pasif kalması, Liverpool taraftarları arasında da tepkilere yol açtı.