Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırırken deneyimli teknik adamın geleceği için spekülasyonlar da ortaya atılmaya başladı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Portekizli teknik adam için Premier Lig ekipleri devrede.

İKİ TAKIM İÇİN ADAY

The Sun'ın aktardığı habere göre geçen haftadan bu yana Mourinho'nun Nottingham Forest ile isminin anıldığı ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının Nuno Espirito Santo'nun yerine aday olarak ortaya çıktığı iddia edildi. 51 yaşındaki Nuno, kulübün başkanıyla yaşadığı tartışmanın ardından City Ground'da baskı altında.

Haberin detaylarından bir başka Premier Lig ekibi West Ham United'ın da Mourinho'yu takip ettiği aktarıldı. 'West Ham Teknik Direktörü Graham Potter üzerindeki baskı artarken, Mourinho da bir seçenek olarak görülebilir' ifadeleri ile Portekizli çalıştırıcının geleceğine yönelik iddialar ortaya atıldı.

Mourinho, geçtiğimiz ekim ayında bir sonraki işinin ne olabileceği konusunda spekülasyonlarda bulunmuştu. Haberde Mourinho'nun "Fenerbahçe'den ayrıldığımda yapmam gereken en iyi şey, UEFA müsabakaları oynamayan bir kulübe gitmektir. Yani İngiltere'de ligin dibinden herhangi bir kulübün iki yıl içinde teknik direktöre ihtiyacı olursa, ben hazırım." ifadelerini hatırlatılırken Manchester United taraftarlarının 'geri dön' çağrısına da yer verildi.