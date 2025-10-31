Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Majesteleri (Kral Charles), bugün itibarıyla Prens Andrew'un ünvanlarının, nişanlarının ve onursal payelerinin geri alınması sürecini resmen başlattı. Prens Andrew, bundan böyle 'Andrew Mountbatten Windsor' olarak anılacak" ifadelerine yer verildi.

Andrew'un uzun süredir ikamet ettiği Royal Lodge'un kira sözleşmesinin bugüne kadar kendisine yasal koruma sağladığı ancak bu korumanın sona erdiği ve resmi tahliye bildiriminin iletildiği belirtildi.

TALİMAT KRALDAN GELDİ

Andrew'un alternatif özel bir konuta taşınacağı aktarılarak, "Hakkındaki iddiaları reddetmeye devam etmesine rağmen bu yaptırımların gerekli olduğu değerlendirildi. Kral ve Kraliçe, her türlü istismar mağduru ve hayatta kalanların yanında olduklarını ve onlara duydukları derin sempati ve desteğin süreceğini ifade etti" denildi.

Söz konusu kararla, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre'nin cinsel tacizle suçladığı Andrew'un "Prens" ünvanı resmen kaldırıldı.

Buckingham Sarayı, kararın, İngiltere Kralı Charles'ın kişisel talimatıyla alındığını doğruladı.