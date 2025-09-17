Prenses Akiko Mikasa, beraberindeki heyetle birlikte Misak-ı Milli Kulesi önünden yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Mozoleye çelenk bırakan Prenses, ardından eğilerek saygı duruşunda bulundu.
Ziyaretin devamında Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Prenses Akiko, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak duygularını paylaştı.
15 Eylül’de İstanbul’a gelen Prenses Akiko’nun Ankara’daki temaslarının ardından Kırşehir ve Şanlıurfa’da çeşitli etkinliklere katılması planlanıyor.
Anıtkabir ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da Prenses’e eşlik etti.