Prenses Diana, 31 Ağustos 1997’de Paris’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedeli 28 yıl oldu. 36 yaşında hayata veda eden Diana’nın ölümü, dünya çapında milyonlarca insanı derinden sarsmıştı.

Kazanın yaşandığı gece, Diana’nın içinde bulunduğu araç, Paris’in Pont de l'Alma tünelinde bariyerlere çarptı. Şoför Henri Paul ve Diana’nın arkadaşı Dodi Fayed olay yerinde yaşamını yitirdi. Acil müdahale ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.

SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

O gece olay yerine ilk ulaşanlardan biri olan itfaiyeci Xavier Gourmelon, prensesin son anlarına tanıklık etti. Gourmelon, Diana’yı gördüğünde kim olduğunu bilmediğini, arka koltuktaki “sarışın kadının” bilincinin açık olduğunu ve konuşabildiğini anlattı.

Kurtarma çalışmaları başlamadan önce Diana’nın elini tuttuğunu ve ona sakin olmasını söylediğini aktaran Gourmelon, prensesin kısa süre sonra kalp krizi geçirdiğini belirtti.

AMBULANSA GİTTİĞİNDE HAYATTAYDI

The Sun gazetesine konuşan Gourmelon, “Kalbine masaj yapmaya başladım. Birkaç saniye içinde yeniden nefes aldı. Ambulansa taşındığında hayattaydı ama hastanede yaşama veda etti. Bu beni çok üzdü, o geceyi hâlâ unutamıyorum” dedi.

BASIN KRİZ YARATTI

Diana'nın kaza geçirmesinin haberini alan paparazziler olay yerine gelerek insanlık dışı görüntülerine neden olmuşlardı. Diana'nın henüz hala hayattayken görüntülerini çekmek isteyen paparazzi ordusu adeta birbiriyle yarıştı. Bu görüntüler o döneme damgasını vurmuş ve Diana'yı kurtarmak yerine fotoğraf çeken paparazziler büyük tepki toplamıştı.