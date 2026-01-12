Ödeme güçlüğü çeken hastalara ücretsiz baktığı için "Prof. Vicdan" olarak tanınan ve bir ilaç operasyonu gerekçe gösterilerek tutuklanan Prof. Dr. Ayten Erdoğan, SGK'yı ve çalıştığı hastaneyi zarara uğratmaktan hakim karşısına çıktı.

Savunmasında "Böyle iddialara maruz bırakılmaktan utanıyorum. Tek yaptığım hata hastaları fazla kayırmak. İsterseniz bunu da yargılayın ama ben her hastayı evladım gibi görürüm” diyen Erdoğan ve tutuklu 2 sanık hakkında ilk duruşmada tahliye kararı verildi.

Tahliye kararını sevinçle karşılayan ve adliye önünde ANKA'ya açıklama yaparken zaman zaman duygularına hakim olamayan avukat Çağrı Bağatur, "Yaklaşık 30 arkadaşı geldi Ayten hocanın. Hepsi hocanın bir tane olduğunu söylediler. Memleketin medar-ı iftiharı... Bir haksızlık oldu ama giderileceğine inanıyorum ben. Hocanın veremeyeceği bir hesabı yok" dedi.

Yoksul aile çocuklarına ücretsiz baktığı için "Prof. Vicdan" olarak tanınan ve bir ilaç operasyonu gerekçe gösterilerek tutuklanan Prof. Dr. Ayten Erdoğan ve 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 9 yıl 4 ay 15 günden 46 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sahte reçeteleri fatura edip Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile hastaneyi zarara uğratmakla suçlanan Özel Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünden Erdoğan'ın kurumu 112 milyon lira zarara uğrattığı iddiasının doğru olmadığı savunulmuş, bizzat SGK tarafından hazırlanan raporda ise zararın 112 bin lira olduğu belirtilmişti.