Marmara Denizi’nde beklenen büyük depremle ilgili bilim dünyasından farklı bir yaklaşım geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sismik hareketliliği ve fay hatlarının yapısını değerlendirerek, Orta Marmara segmentinin sanılanın aksine devasa bir deprem üretmeyebileceğini savundu.

ORTA MARMARA SEGMENTİNDE TERMAL ENGEL

Prof. Dr. Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Marmara Denizi’nin altındaki ısı hareketliliğine dikkat çekti. "Marmara’nın altındaki ateş" tabirini kullanan Bektaş, Orta Marmara segmentinin büyük bir kırılmayı durdurabilecek bir "Termal Bariyer" işlevi görebileceğini belirtti.

BÜYÜK KIRILMANIN ÖNÜNDEKİ ENGEL OLABİLİR

Bektaş, bu görüşün yeni olmadığını ve uzun süredir aynı bilimsel temeli savunduklarını vurguladı. Yapılan değerlendirmede, yer altındaki yüksek sıcaklığın, enerjinin tek seferde ve devasa bir kırılmayla boşalması yerine farklı bir süreç izlemesine neden olabileceği ifade edildi. Bektaş, özetle Marmara’daki yüksek ısı değerlerinin, korkulan o büyük kırılmanın önündeki en büyük engel olabileceği görüşünü paylaştı.