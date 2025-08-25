Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem uzmanı bir kişinin yaptığı yorumu eleştirdi. Doğruya talep olmadığını belirten Naci Görür, "Doğru ne? Deprem dirençli kentler. Daha birkaç gün önce, Kamçatka’da 8,8 deprem oldu bir kişi ölmedi, bir ev yıkılmadı. Bizde olsaydı on binleri toprağa verirdik. Niçin? Yeter artık" sözleriyle isyan etti.

Görür, "Sabah haberleri dinliyorum. Balıkesir yöresindeki depremlerden bahsediyor. Bir uzman deprem mekanizmasından bahsediyor. Kendinden bahsediyor . Bu depremlerin normal olduğunu söylüyor. Kibarca meslektaşlarına laf çaktırıyor. Kısacası bir tehlike yok, eskiye devam. O görevini yaptı, medya yaptı, müsterihler. Yöneticilerden ses yok." dedi.

Görür şu ifadeleri kullandı:

Halkın pek umurunda değil, sadece korkuyorlarmış. Doğruya talep yok. Doğru ne? Deprem dirençli kentler. Daha birkaç gün önce, Kamçatka’da 8,8 deprem oldu bir kişi ölmedi, bir ev yıkılmadı. Bizde olsaydı on binleri toprağa verirdik. Niçin? Yeter artık. Gelin şu deprem dirençli kentlere başlayıp kurtulalım. Ne olur? Devletin, hükumetin bundan önemli görevi mi var?