Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında bugün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle artçıları, kent genelinde ve çevre illerde büyük paniğe neden oldu.

Deprem sonrası vatandaşların aklına gelen “Evimize girelim mi?” sorusuna yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Görür, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu uyarılarda bulundu:

“Arkadaşlar, evimize girelim mi, girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş. Cevap şudur: Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs. varsa girmeyin. Evinizden gece kolon, kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin. Sevgiyle.”

6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğunu ve yerin 6,92 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem, İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. Can kaybı yaşanmazken İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı.

127 ARTÇI SARSINTI OLDU

Silivri açıklarındaki 6,2'lik depremin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, en büyüğü 5,9 olmak üzere toplam 127 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

Bakan Kurum ise 378 yapısal hasar talebinin ulaştığını kaydederek iletişimde 'çok sorun yaşanmadı'ğını söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, düşme, atlama veya panik atak geçiren, toplam 236 kişinin etkilendiğini belirtti.