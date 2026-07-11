Jeoloji Mühendisi Osman Bektaş, Marmara Denizi'nde beklenen olası depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, kamuoyunda yaygın olarak dile getirilen "7'den büyük tek deprem" senaryosunun tek bilimsel yaklaşım olmadığını savundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bektaş, Marmara'daki deprem tehlikesinin tek bir modele indirgenemeyeceğini belirterek, farklı sismik senaryoların da bilimsel zeminde tartışılması gerektiğini ifade etti.

'TAM KİLİTLİ' İFADESİ

Bektaş'a göre, İstanbul için yapılan büyük deprem tahminlerinin önemli bölümü, Marmara Denizi altındaki fayın "tam kilitli" olduğu varsayımına dayanıyor. Ancak bu yaklaşımın kesinleşmiş bir bilimsel gerçek değil, mevcut veriler ışığında oluşturulmuş bir model olduğunu vurgulayan Bektaş, Doğu Marmara ve Adalar Fayı'nın davranışına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü kaydetti.

Deniz tabanındaki kalın ve suya doygun tortul tabakalarının, fayın gerçek hareketini ölçmeye yönelik GPS, InSAR ve deniz tabanı akustik verilerini etkileyebileceğini belirten Bektaş, ayrıca bölgede tekrarlayan küçük depremlerin görülmemesinin de fayın tamamen kilitli olduğunun tek başına kanıtı sayılamayacağını ifade etti.

'FAY KİLİTLİ Mİ YOKSA KRİP Mİ YAPIYOR?'

Bektaş, Marmara'daki fayın tamamen kilitli olup olmadığı ya da "krip" olarak adlandırılan yavaş ve sürekli kayma hareketiyle gerilimi zaman içinde boşaltıp boşaltmadığının ortaya konmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Fayın "krip" davranışı göstermesi halinde, biriken enerjinin kademeli olarak boşalabileceğini ve bunun olası maksimum deprem büyüklüğüne ilişkin hesaplamaları etkileyebileceğini dile getirdi.

Açıklamasında bilim dünyasına çağrıda bulunan Bektaş, Marmara depremine ilişkin değerlendirmelerde tek bir senaryoya bağlı kalınmaması gerektiğini belirterek, farklı bilimsel modellerin birlikte değerlendirilmesinin daha sağlıklı sonuçlar sağlayacağını ifade etti.