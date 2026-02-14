Türkiye geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yitirilen binlerce canı andı. Anmalar Türkiye'deki deprem gerçeğini yeniden anımsatırken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ercan, "Avrupa’da deprem olmayan bir ülkede yaşamak istersen, gideceğin ülkeler şunlardır: Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda, Hollanda, Belçika, Litvanya, Letonya, Estonya, Almanya, Beyaz Rusya, Polonya,Ukrayna Türkiye’de kalacaksanız tüm Karadeniz kıyı kuşağı, Mardin, Batman, Siirt, Alanya" ifadesini kullandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.