Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu defa depremle ilgili değil Acun Ilıcalı ile ilgili bir itirafıyla gündeme geldi. Üşümezsoy, yeni sezonu merakla beklenen ‘Survivor’ yarışmasına katılıp katılmayacağına dair iddialı bir açıklama yaptı.

Üşümezsoy, “Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan falan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu” ifadelerini kullandı.

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ: "500 BİN DOLAR TEKLİF EDİLDİ"

Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile aralarının bozuk olduğunu itiraf eden Üşümezsoy, daha önce ‘Yok Böyle Dans’ programına katılması için 500 bin dolar teklif edildiğini ve teklifi reddettiğini şu sözlerle açıkladı;

“Acun bana ‘Baş star sensin’ dedi ama ben teklifi reddettim. Bu sebeple aramızda kan davası gibi bir durum var.”