Çin'in Wuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü'nde çalışan bilim insanları, yarasalar üzerinden yeni bir koronavirüs tespit etti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, insanlara bulaşma riski taşıdığı öne sürülen 'HKU5' adlı virüsle oluşan endişelere ilişkin konuştu.

Daha önce bu tür virüsün izole edildiğini aktaran Prof. Dr. Özlü, "'Bu virüs insanlara bulaşıp, hastalık yapar mı? Yeniden pandemi olur mu?' diye korku oluştu. Virüsün insana bulaştığına dair veya insanda hastalık yaptığına dair bir bilgi yok. Sadece potansiyel olarak böyle bir kabiliyeti var diyelim. Bulaşabilme yeteneğinin olduğunu gösterdiler" diye konuştu.

'BİR TEHDİT SÖZ KONUSU DEĞİL'

Prof. Dr. Özlü, 'HKU5' virüsünün, koronavirüse kıyasla insan hücrelerine daha düşük bağlanma potansiyeline sahip olduğu ifade ederek, "Bazı çiftlik vizyonlarında aynı virüsü izole etmişler. Bu da bu virüsün yarasalar dışında, memeli hayvanlara da bulaştığını gösteriyor. Bu da aslında biraz endişeyi artıran bir olay. Ancak şu önemli ki bu virüsün bağlanma potansiyeli SARS-CoV-2'ye göre daha düşüktür.

Dolayısıyla SARS-CoV-2'de olduğu kadar hızlı bir yayılım gücünün olmadığı varsayılıyor. Tabii şu anda bunlar birer varsayım. Yakın bir tehdit söz konusu değil. Sadece bir potansiyel riskten bahsediyoruz. Pek çok virüs var. Bazılarını biliyoruz, bazılarını bilmiyoruz. Tabii bu durum herkesi etkiledi. Onun için tedirgin olmaya ve panik yapmaya gerek yok" dedi.

'HEPİMİZDE BU VİRÜSLERE KARŞI BİR BAĞIŞIKLIK OLUŞTU'

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 pandemisinden sonra bağışıklık seviyesinin arttığını ve bu durumun benzer virüslere karşı bir avantaj sağlayabileceğini belirterek, "Koronavirüs ile yakın zamanda atlattığımız pandemi nedeniyle küresel olarak hepimizde bu virüslere karşı bir bağışıklık oluştu. Bu bağışıklık, ortaya çıkabilecek olan benzer enfeksiyonlara karşı dünyayı ve bizi koruyan bir bağışıklık oldu.

Bunu göz ardı etmemek lazım. Yakın zamanda böyle bir tehdit, bir pandemi olasılığı görmüyorum. O açıdan yapılan yayınlar biraz abartılıyor. Her zaman için bu veya buna benzer başka virüslerin ortaya çıkması ve yeni epidemiler ve pandemiler oluşturma olasılığı var. O açıdan takip etmekte, dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.

'PANDEMİDE KAZANDIĞIMIZ DENEYİMLER ÖNEMLİ'

Yabani hayvanlarla temasın sınırlandırılması ve temel hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özlü, "Bu virüsler, yabani hayvanlarda konuşlanan virüslerdir. İnsanların bu yabani hayvanların alanlarına çok girmemesi, bu alanların insanların yaşadığı kentlerle ayrışması önemli. Onun dışında bu tür viral enfeksiyonların bulaşması açısından her zaman için alınması gereken tedbirleri artık öğrendik.

Kapalı, havalanmayan sosyal mekanlarda bulaşma olasılıkları yüksektir. Hasta olan kişilerin kendini ayrıştırması ve el hijyeni önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Her 10 yılında, bir böyle koronavirüslerin yeni bir ortaya çıkan varyantının yol açtığı bir salgın bir olay yaşıyoruz. Umarım daha tehlikeli dönemler yaşamayız ama geçen pandemiden kazandığımız deneyimler önemli. Bunları hayatımıza yerleştirmemiz lazım" dedi.