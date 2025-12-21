Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, tv100 ekranlarında Başak Şengül’ün sunduğu Doğru Yorum programının konuğu oldu. Üşümezsoy, programda İstanbul depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

'FAY VAR AMA STRES YOK'

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un açıklaması şöyle oldu:

Marmara Denizi'nde, fay kırılacak. Önce Adalar Fayı, daha sonra Ortasırt Fayı, daha sonra Tekirdağ Fayı kırılarak 7.6'lık deprem olacak deniyordu. Armijo geldikten sonra, İlk çalışmadan sonra dedik ki fayda stres yok. Fay var ama cereyan yok.

Burada 1894'te bakın Yalova Çınarcık kıyısı kırılmış. 1999'da Sapanca kırılmış. Faylar da öyle hemen kemik gibi arka arkaya kırılmıyor. Belli bir yerden sonra kırılıyor.

Burada kırılmayan yalnızca Küçükçekmece ve Yeşilköy arasında bir fay var diyordu. Ölü bir fay Adalar fayı ama ona normal fay diyor. Fakat 1894'te bu fay kırılmış. Burada stres yok diyor. Bugünkü ne Türkiye'dekiler ne yurt dışındakiler bu faydan bir deprem üretemezler. Ama Armijo'yu modeli alıp Armijo'nun bu fayda stres yoktur dediği halde onu kesiyorlar. 1894'teki kırılmış olan fayı haritasına koymuyorlar. 20 kilometre fayı uzun bir fay haline çeviriyorlar.

'ORTA SIRTI KESEN FAY VAR DİYORLARDI, O FAY YOK..'

Bakın Büyükçekmece’yle Küçükçekmece arasında orta sırtı kesen bir fay var diyorlar. Ama o fay yok diye biz rahmetli Namık Aysal’ın verilerini aldık. Tekrardan değerlendirilerek milim milim burayı inceledik. Burada şu fay yok.

Var olduğunu saysak bile buradan sonra kesiklik var. Buradan sonra diğer fay var. Bunu burada gördüğümüz 70 kilometre veya 50 kilometre bir seferde kırılsa 7.2'lik deprem yapar.

'ADALAR FAYI ÖLÜ'

Bu bir skolastik söylem gibi kafalarına girdi. O halde burada 6.2'lik deprem oldu. 30 tane 6.2'lik deprem gerekir ki 7.2 ile eşit olsun. Ama burada 7.2'lik deprem yoktu.Ama bana göre buradaki ikinci kesimdeki bu fay yok. 2005’ten beri bütün mücadelem bununla ilgili.

Birinci buradaki 2019'da deprem olduktan sonra dedim ki yalnızca fay Büyükçekmece ile Silivri arasında kırılacak. 6 ile 6.5 arasında deprem olacak. Diğer tarafta fay yok ve deprem de yok. Adalar Fayı ölü ve bu fay kırıldıktan sonra dedim ki artık başka bir aktif fay yok.