Türkiye geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yitirdiği binlerce kişiyi anarken deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Olası Marmara depreminin büyüklüğüne ilişkin Prof. Dr. Osman Bektaş dikkat çeken bir açıklama yaptı.

BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Bektaş, "Marmara'da olası deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır.

Marmara baseni bunu İstanbul’da M7 gibi hissettirebilir." dedi.

"RİSK ESKİ BİNALARDA"

Bektaş açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Ancak 2010 Deprem Yönetmeliği sonrası yapı stoğu sayesinde Avcılar’da 1766’daki gibi yaygın ve tarihsel bir yıkım beklenmez. Risk, eski ve zayıf binalardadır.