Yer bilimci Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan haber geldi. Ercan, dün akşam kalp krizi geçirdiğini söyledi.
Ercan,İzmir Özel Sağlık Hastanesinde tıkalı olan ana orta damardan işlem geçirdi.
Ercan, "Değerli arkadaşlar İzmir’de kalpten geçirdiğim işlem çok başarılı geçti. Hastanede bir akşam kalacağım" açıklamasını yaptıç
Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli de "Ağabeyim, ışığım, yoldaşım, bilgem Övgün Ahmet Ercan dün ciddi bir kalp krizi geçirdi. Bugün ağır bir operasyon geçirecek. Tüm dualarımız kendisiyle. Işığın sönmesin güzel insan…” açıklamasını yapmıştı.