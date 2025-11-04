6.1 büyüklüğünde depremlerle sarsılan ve deprem fırtınasının devam ettiği Balıkesir Sındırgı için yer bilimci Prof. Övgün Ahmet Ercan önemli bir uyarı yaptı.

Ercan, Sındırgı'nın eski bataklık üzerine kurulu olduğunu belirterek ilçenin taşınması gerektiğini belirtti.

Ercan, "Uyarıyorum! Sındırgı, bugünkü eski bataklık alanından taşınıp, GD’daki Düvertepe’ye taşınmalı. Sındırgı’da yerin deprem sarsımını büyütmesi 3-4 kat, Düvertepe’de 1-1,3. Ayrıca, Aşırı çalkalanma( rezonans) da yok. Yıkımsız, ölümsüz depremleri karşılamak olası. Artık 'kara yazgı' inancını bırakalım. Yol göstericimiz sürekli bilim olsun." dedi.