Balıkesir’de Art Arda Depremler

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, son günlerde peş peşe gelen depremlerle sarsıldı. Geçtiğimiz haftalarda 6.1 büyüklüğündeki depremle gündeme gelen kentte, bu kez de 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde üç sarsıntı yaşandı. Depremler başta İstanbul olmak üzere birçok çevre ilde de hissedildi.

Üşümezsoy: “Artçılar Doğaldır, Panik Yapılmamalı”

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan depremlerle ilgili yaptığı ilk açıklamada vatandaşları paniğe kapılmamaları konusunda uyardı. Habertürk canlı yayınına katılan Üşümezsoy, şunları söyledi:

“Sındırgı’daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem olacağı anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu, jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır.”

“20 Kilometrelik Fay Kırıldı”

Üşümezsoy, küçük depremlerin yalnızca birkaç kilometrelik fay parçalarını kırdığını, büyük depremlerde ise onlarca kilometrelik fayın harekete geçtiğini hatırlattı. Sındırgı’daki son depremde yaklaşık 20 kilometrelik bir fayın kırıldığını belirten uzman, bu nedenle artçıların uzun süre devam edeceğini vurguladı.

Uzmanlardan Bölge İçin Uzun Vadeli Uyarı

Son yaşanan sarsıntılar, Balıkesir ve çevre illerdeki vatandaşların endişesini artırırken, uzmanların açıklamaları deprem riskinin kısa vadeden çok uzun vadeli değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.