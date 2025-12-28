Yoksul ailelerin çocukları ücretsiz muayene eden ve ilacı biten çocuklara ilaçlarını erken verdiği için Prof. Vicdan olarak tanınan Prof. Dr. Ayten Erdoğan’ın iddianamesi kabul edildi.

Balıklı Rum Hastanesi ve SGK’yı zarara uğrattığı iddia edilen Prof. Vicdan ve 4 kişi hakkında 9 yıl 4 ay 15 günden 46 yıla kadar hapis istendi. Savcılığın açıklamasında, sahte reçete düzenlemek suretiyle SGK’nın 112 milyon lira zarara uğratıldığı ileri sürülmüştü.

Ancak SGK’nın resmi raporunda zararın sadece “112 bin lira” olduğu belirtilmişti. Kasım ayında tutuklanan Prof. Vicdan, koğuşuna aldığı hasta mahkumların da tedavisini yapıyor.