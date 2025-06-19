Prof. Dr. Yılmaz, her kene sokmasının KKKA’ya yol açmadığını vurgulayarak, “Her kene türü bu virüsü taşımıyor. Örneğin, Karadeniz’in sahil kesimindeki kenelerde Lyme gibi başka hastalıklar olabilir, ancak KKKA etkeni bulunmuyor. En çok vaka Artvin, Erzurum, Gümüşhane, Tokat, Sivas ve Çorum’da görülüyor. Bunun dışında Çanakkale, Kayseri ve Trabzon gibi illerden de vakalar bildirildi” dedi.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA KKKA RİSKİ DÜŞÜK

Diken'den Mesude Demir'in haberine göre İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki yeşil alanlara gidenlerin kene konusunda tedirgin olduğunu belirten Yılmaz, bu bölgelerdeki kenelerin KKKA taşımadığını ifade etti: “Ankara’daki vakaların çoğu Çorum’dan geliyor. Örneğin, İzmir’den Gümüşhane’ye gidip hastalık kapan hastalar var. Ancak İzmir kırsalında veya İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda bu keneler yok.”

VAKA SAYILARI TEMMUZDAN İTİBAREN AZALACAK

KKKA vakalarının mevsimsel seyrine değinen Yılmaz, “Keneler kışın toprakta uyur, ilkbaharda uyanır ve aç olur. Vakalar nisan’da başlar, haziran’da pik yapar, temmuzdan itibaren azalır. Bu gidişle ağustos’ta vaka sayımız bir-ikiye düşer” öngörüsünde bulundu.

KENELER 0 KAN GRUBUNU TERCİH EDİYOR

Yılmaz, klinik gözlemlerine dayanarak ilginç bir bilgi paylaştı: “Keneler en çok 0 kan grubuna yöneliyor. A kan grubunda da sık görülüyor, ancak B kan grubu daha az ısırılıyor. Bu bilimsel bir veri değil, sadece gözlemimiz.”

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