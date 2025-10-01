İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 6.1’lik deprem ve 28 Eylül’de Simav’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

Değerlendirmelerinde, Simav Fay Zonu’nun yaklaşık 200 kilometre uzunluğa sahip olduğuna dikkat çeken Sözbilir, “Bu fayın doğu bölümünde 1970’te 7.2 büyüklüğündeki Gediz depremi yaşandı. Bu nedenle aynı zon üzerinde büyük depremlerin tekrar etme olasılığı yüksek. 10 Ağustos’ta Sındırgı depremi oldu ve artçı sarsıntılar hâlen devam ediyor. Şu ana kadar 12 bin artçı kaydedildi. Son olarak Simav’da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, bu bölgede de 500’ü aşkın artçı yaşanıyor” diye konuştu.

'DEPREM FIRTINASI BİRKAÇ AY SÜREBİLİR'

Son depremlerin, fay zonundaki ölü fayları yeniden harekete geçirdiğini vurgulayan Sözbilir, “2011’de Naşa yakınlarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bu sarsıntının, 2025’teki Simav depremini tetiklediğini söyleyebiliriz. Fay zonunda doğudan batıya doğru enerji transferi söz konusu. Bu süreç, belli ölçeklerde yeni depremlere yol açabilir. Büyük depremler beklemiyoruz ancak Sındırgı ve Simav’da birkaç ay sürebilecek, 4 ila 4.5 büyüklüğünde artçıların yaşandığı bir deprem fırtınası öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

'HER BÖLGEYE DEPREM ENSTİTÜSÜ KURULMALI'

Türkiye’de deprem uzmanı sayısının yetersiz olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, “Bu tür depremleri değerlendirmek üst düzey bilimsel çalışma gerektiriyor. Yer bilimlerinde uzman sayımız az. Kandilli benzeri enstitüler farklı bölgelerde kurulursa, hem depremleri daha iyi inceleyebilir hem de risk azaltma konusunda daha fazla uzman yetiştirebiliriz” dedi.