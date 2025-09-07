Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler, bölgede dikkat çekici bir fay hareketliliğini ortaya çıkardı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “ölü fay” olarak bilinen hatların yeniden aktif hale geldiğini açıkladı.

DEPREM DAĞLARA ÇIKTI

10 Ağustos’ta yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı sarsıntıların Sındırgı’nın güneyindeki dağlık alana kaydığını belirten Sözbilir, bu hareketliliğin Emendere Fay Zonu ve onun güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Bu fayların resmi diri fay haritasında bulunmadığını vurgulayan Sözbilir, durumun olağanüstü olduğunu ifade etti.

"ÖLÜ FAYLAR HAREKETE GEÇTİ"

Prof. Dr. Sözbilir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“10 Ağustos tarihli depremin ardından devam eden artçılar, dağlık alandaki ölü fayları tetikledi. Bu fayların yeniden aktif hale geldiğini görüyoruz. Bölgede 5’in üzerinde büyüklüğe ulaşmayan, ancak deprem fırtınası şeklinde sürecek bir etkinlik bekleniyor.”

JEOTERMAL KAYNAKLARA DİKKAT ÇEKTİ

Bölgedeki fayların üzerinde jeotermal kaynakların bulunduğunu hatırlatan Sözbilir, bu durumun fayların hareketliliğini etkileyebileceğini belirtti. Uzmanlar, artçıların bir süre daha devam etmesini ve vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.