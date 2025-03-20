Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbulluları bu akşam saat 20.30'da Saraçhane'ye çağırdı. Özel, "Dünkü kaygılar, korkular gördünüz... Bizim demokrasi anlayışımız içinde, kimsenin burnu bile kanamadan, demokratik tepkiler gösterilerek çok önemli bir mesaj verildi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'la bir araya geldi. Özel burada yaptığı açıklamada, "Yüzbinler Saraçhane'ye aktı. Bugün yine 20.30'da Mansur Başkanımızla birlikte burada olacağız. Tüm İstanbulluları buraya bekliyoruz. Dünkü kaygılar, korkular gördünüz... Bizim demokrasi anlayışımız içinde, kimsenin burnu bile kanamadan, demokratik tepkiler gösterilerek çok önemli bir mesaj verildi. Bugün de yarın akşam da hep birlikte burada olacağız. Yarın akşam çok sayıda siyasi parti dayanışma için geliyor. Bu akşam saat 20.30'da tüm İstanbulluları Saraçhane'ye bekliyorum." dedi.

ÖĞRENCİLER BOYKOTTA

Diploma iptallerinin ardından Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) öğrencileri boykota başladı. Öğrenciler, "Galatasaray Üniversitesi öğrencileri olarak boykottayız. Diploma iptali hukuksuzluğunu tanımıyor, bilimsel eğitim kurumlarının iktidarın aleti olmasına karşı özgür ve özerk üniversite mücadelemizi yükseltiyoruz" ifadesini kulandı.

PROFESÖRKEN BİR GECEDE LİSE MEZUNU OLAN SAYBAŞILI ÖĞRENCİLERİNİN DESTEĞİ KARŞISINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen isimler arasında bulunan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'ı yalnız bırakmadı. Öğrenciler "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganı atarken Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul Üniversitesi, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.

Diploması iptal edilen isimler arasında İmamoğlu'nun yanı sıra Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer alıyordu.