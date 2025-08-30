İstanbul’un Bağcılar ilçesinde meydana gelen kazada, profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde Başakşehir yönüne bisikletiyle ilerleyen Metin Ekici, plakası öğrenilemeyen bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ekici ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ekici ile motosiklet sürücüsü, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan motosiklet ve parçalanan bisiklet çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.