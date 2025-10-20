Süper Lig ekibi Antalyaspor'un 50 bin Euro bedelle kadrosuna kattığı genç yıldız, ilk maçında göz doldurdu.

Akdeniz temsilcisinin renklerine bağladığı El Bachir Gueye, Gaziantep FK maçı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

PROFİLİ YOKTU

22 yaşındaki futbolcu, Gaziantep FK karşısında çıktığı ilk Süper Lig maçında rakip ağlara 2 gol birden bıraktı. Yaptığı etkili başlangıç ile beğeni toplayan Gueye'nin düşük maliyetli olması transfer başarısını yeniden gündeme getirdi.

Antalyaspor'a transfer olurken Alman veri sitesi Transfermarkt'ta profili bulunmayan Gueye, Süper Lig'e yaptığı başlangıç ile Akdeniz ekibini umutlandırdı.'Profilsiz yıldız' olarak tanımlanan genç yıldızın performansını istikrarlı hale getirmesi durumunda Avrupa devlerinin ilgisini çekmesi de Antalyaspor yönetimi tarafından umut ediliyor.