İktidarın derinleştirdiği ekonomik krize çare için gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uzayan enflasyonla mücadele süreci ile şirketleri de zora soktu. Varlıklarını sürdüremeyen 116 bini aşkın şirket kapandı, 200 binden fazla esnaf kepenk indirdi. İflas kararı verilen dosya sayısı yüzde 396 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verilerine göre Şimşek’in göreve geldiği Haziran 2023’ten itibaren yılın sonuna kadar kapanan şirket sayısı 18 bin 258, kooperatif sayısı 780, gerçek kişi ticari işletme sayısı da 22 bin 212 oldu. Böylece 2023’ün ikinci yarısında kapanan işletme sayısı 41 bin 250’yi buldu.

50 BİNİ AŞTI

2024’te ise kapanan şirket sayısı 31 bin 416, kooperatif sayısı 1.199, gerçek kişi ticari işletme sayısı da 17 bin 727 oldu. Kapanan işletme sayısı 2024’te 50 bin 342’ye çıktı. Bu yılın ilk yedi ayı itibarıyla da kapanan şirket sayısı 16 bin 582, kooperatif sayısı 529, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 9 bin 363 oldu. Yılın ilk 7 ayında kapanan işletme sayısı 26 bin 474’ü buldu. Böylece Haziran 2023’ten bu yana geçen 26 ayda kapanan işletme sayısı 118 bin 66’ya kadar çıktı. 2023 Haziran ayı ile birlikte yılın sonuna kadar kepenk indiren esnaf sayısı 63 bin 282 oldu. 2024’te bu rakam 94 bin 609’u, 2025’in ilk 7 ayında 50 bin 965’i buldu. 2023 Haziran’ın ardından kepenk indiren esnafım toplam sayısı ise 208 bin 856’ya kadar çıktı.

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Alican Duran, “Talep daralıyor, faizler çok yüksek. Sanayici de esnaf da ciddi bir çıkmaza sıkıştı. Biraz daha gevşek bir mali politika güdülmeli. Darboğaz göz önünde bulundurulmalı. Veriler iç açıcı değil. Önlem alınmalı” dedi.

‘Tüm sanayici ve esnaf faize çalışıyor’

KASAD Başkanı Alican Duran, “İşletmelere can suyu gerekli. Çok zor bir zaman, kimsenin işi kolay değil, kimsenin elinde sihirli değnek yok. Ama biraz daha detaylı, geleceğe yönelik stratejik hamleler bulmalıyız. Tüm sanayici ve esnaf faize çalışıyor” dedi. Önlem alınmazsa borçlu şirketlerin ayakta kalmasının daha da zorlaşacağını belirten Duran, “Bu sürece yatırımda yakalan şirketler de var. Onların da işi çok zor. Kârlılık da bir yandan düşünce borçları ödemek imkansız hale geliyor” diye konuştu.

Konkordatoda %821’lik artış

Konkordatotakip.com sitesinin verilerine göre, 2023’te konkordatoda kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 353, geçici mühlet kararı 419, iflas kararı 65’ti. Geçici mühlet kararları 2024’te 1.723’e, kesin mühlet kararı 827’ye, iflas kararları da 132’ye çıktı. 2025’in ilk 7 ayında geçici mühlet kararları 1.617, kesin mühlet kararı 961, iflas kararı 126 oldu. Geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 2023’ten itibaren yüzde 821’lik artışla 3.859’a, kesin mühlet kararları yüzde 506’lık artışla 2.141’e, iflas kararları ise yüzde 396’lık artışla 323’e çıktı.