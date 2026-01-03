Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Rahmi Özkan’ın son canlı yayında stüdyoda bulunmaması dikkat çekti. Programın sunucusu Müge Anlı, Özkan’ın yokluğunun nedenini izleyicilerle paylaşarak sağlıkla ilgili üzücü bir gelişmeyi duyurdu.

“ACİL AMELİYATA ALINDI”

Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın eşiyle ilgili yaşanan süreci şu sözlerle aktardı:

"Rahmi Özkan’ın eşi Güzin ablamız şu anda yoğun bakımda. Midesiyle ilgili bir rahatsızlık yaşarken kalbiyle ilgili ciddi bir sorun ortaya çıktı ve acil olarak ameliyata alındı. Şu an durumu iyiye gidiyor ancak aile büyük bir endişe yaşadı. İnşallah en kısa sürede güzel haberler alırız. Pazartesi günü Rahmi Bey’in yeniden aramızda olmasını umut ediyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin."